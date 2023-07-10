Новое оборудование для морфологических исследований в молекулярной онкологии поступило в МОНИКИ

В референсный центр морфологической диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступило новое полностью автоматизированное оборудование, которое предназначено для проведения исследований методом ПЦР, сообщили в Минздраве Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что это позволит пациентам получать полный спектр услуг от гистологического до молекулярно-генетического исследования. Новое оборудование необходимо для назначения пациентам, у которых диагностирован рак, дальнейшей терапии. Оно также позволит повысить точность проводимой диагностики в медучреждении.

«Все этапы исследования от выделения ДНК до получения результата в одном картридже, что исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. К тому же новое оборудование позволяет значительно сэкономить время исследования — теперь оно займет в среднем два часа, после чего у нас на руках будет полный спектр мутаций по тому или иному гену», — рассказала заведующая референсным центром Галия Сетдикова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.