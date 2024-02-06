Новое оборудование для реабилитация участников СВО закупили в подмосковный центр «Ясенки»
Фото: [Фотоархив ЦР Ясенки]
В подмосковный Центр реабилитации «Ясенки» поступило новое оборудование Хивамат 200 Эвидент (аппарат для метода глубокой осцилляции), которое будет использоваться для лечения участников спецоперации. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Глубокая осцилляция — это новый, запатентованный вид терапии, который основывается на эффектах электростатического поля. Это метод открывает уникальные возможности применения, поэтому он используется с большим успехом в различных медицинских и терапевтических областях», — говорится в сообщении.
С помощью инновационного аппаратного массажа пациентам центра будут снимать боль в мягких тканях и стимулировать заживление тканей. В результате специалисты смогут сократить период восстановления после травм.
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