Новое оборудование поступило в операционный блок МОНИКИ в Подмосковье

«Наш оперблок оснащается современным оборудованием — это столы, отвечающие наивысшим показателям функциональности и универсальности. Они подходят для широкого круга операций, в том числе есть столы, имеющие специальные функциональные аксессуары для выполнения ортопедических операций», — рассказала заведующая операционным блоком МОНИКИ Екатерина Давыдова.

Кроме того, за последний год в медучреждение поступили новые эндоскопические стойки, электрохирургические аппараты, ультразвуковой деструктор-аспиратор, с помощью которого можно безопасно удалить новообразования печени, передвижные рентгеновские установки С-дуги и многое другое. Отметим, что оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с Днем знаний.