Новое оборудование поступило в отделение реабилитации Научно-клинического института детства

Более одиннадцати миллионов рублей было направлено на покупку нового реабилитационного оборудования для Научно-клинического института детства (НИКИ). Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

В отделение поступило четыре вертикализатора, беговая дорожка, а также комплекс для восстановления мелкой моторики. Данное оборудование будут использовать для проведения реабилитации пациентов с утратой функции верхних и нижних конечностей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье проходит радикальная замена тяжелого медоборудования на новое цифровое.