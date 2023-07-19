Новое оборудование поступило в отделение реабилитации Научно-клинического института детства
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Более одиннадцати миллионов рублей было направлено на покупку нового реабилитационного оборудования для Научно-клинического института детства (НИКИ). Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
В отделение поступило четыре вертикализатора, беговая дорожка, а также комплекс для восстановления мелкой моторики. Данное оборудование будут использовать для проведения реабилитации пациентов с утратой функции верхних и нижних конечностей.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье проходит радикальная замена тяжелого медоборудования на новое цифровое.