Новое оборудование установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение Подмосковья» в Лобненской больнице

Новую систему эндоскопической визуализации (эндоскопическая стойка) с набором инструментов и принадлежностями для эндовидеохирургии (лапароскопии и гистероскопии) установили в операционном блоке Лобненской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Ожидается, что новое современное оборудование повысит качество оказываемой медицинской помощи населению муниципалитета. Использование новой стойки позволит улучшить качество проведения операций, которые проводятся лапароскопическим методом, позволяющим сократить период восстановления пациента после хирургического вмешательства.

Подчеркнем, что операции с использованием видеоэндоскопического оборудования позволяют максимально точно визуализировать патологический процесс, минимализировать болевые ощущения после вмешательства и сократить сроки реабилитации и полного восстановления.

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