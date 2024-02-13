Новое предприятие по производству мебели появится в Подмосковье

Компания «Комфорт М-8» планирует построить еще один промышленный комплекс по производству мебели в Сергиево-Посадском округе, в проект вложат более миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На первом этапе инвестор планирует построить производственную площадку площадью семь тысяч квадратных метров, в дальнейшем площадь предприятия будет увеличена до 25-30 тысяч квадратных метров. <…> Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест для жителей Сергиево-Посадского округа», — рассказала заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, запуск производственного комплекса запланирован на 2027 год. На уже действующем предприятии компания производит офисную и кухонную мебель, в день объем производства достигает 120 тонн. Директор компании «Комфорт М-8» Андрей Краюхин отметил, что новое предприятие позволит нарастить производственные мощности и расширить линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей.

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