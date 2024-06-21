Новое швейное производство запустят в Московской области

Компания «Силуэт» запустит новое швейное производство в Сергиевом Посаде, для реализации импортозамещающего инвестпроекта ей предоставили земельный участок в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Копания планирует наладить производство нательного белья из натуральных и синтетических тканей. Построить и запустить новое предприятие компания рассчитывает в 2027 году. На заводе будет создано 10 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, инвестор вложит в проект 20 миллионов рублей. Это позволит заменить продукцию зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка. Участок площадью 794 квадратных метров компании предоставили по льготной ставке 1 рубль в год, условия будут действовать в течение трех лет. министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что после реализации бизнес-плана в отношении данного участка земли инвестор сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

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