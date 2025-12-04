Новое слово в эфире УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» вдруг изменила послание

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Радиостанция Судного дня», или «жужжалка», передала в эфир ранее не встречавшееся слово. В сообщении, прозвучавшем в 12:45 мск, был термин «дерношиит».

Это изменение привлекло особое внимание, поскольку в последние месяцы станция в основном повторяла старые послания.

Ранее она возвращалась к шифровкам января и февраля 2022 года, а в ноябре 2025 года начала ретранслировать передачи апреля 2023 года. Появление абсолютно нового слова в эфире нарушило этот шаблон.

УВБ-76 вещает с 1976 года и получила свое прозвище из-за характерного фонового шума и жужжания, сопровождающего ее сигнал. Станция передает закодированные сообщения, которые многие наблюдатели связывают с ключевыми мировыми событиями.

