Радио «Апокалипсиса» ожило: загадочная «жужжалка» УВБ-76 вновь передала странные сигналы

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной среди радиолюбителей как «радио Судного дня», прозвучала редчайшая двойная шифрованная передача. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященном сигналам станции. Сообщение состояло из кодовых слов «зоопарк» и «плюшоввод», транслированных в 11:22 мск.

Передача произошла на фоне активных дипломатических переговоров между Украиной и США, встреча представителей которых прошла во Флориде.

Интересно, что аналогичные слова — «зоопарк» и «плюшоввод», уже звучали в эфире радиостанции в апреле 2023 года.

В последние месяцы наблюдатели зафиксировали тенденцию к повторению УВБ-76 ранее переданных сообщений. Станция активно ретранслировала шифровки января и февраля 2022 годов, а в ноябре 2025 года начала повторять сигналы, звучавшие в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, сто радиостанция УВБ-76 передала новое слово в эфире.