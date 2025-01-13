Новое уголовное дело возбудили против экс-адвоката Пашаева

Против экс-адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело. В нем он проходит как подозреваемый, передал корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.

По данным источника, во время очередного заседания суда Пашаеву продлили арест, а также сообщили о возбуждении нового уголовного дела против него, где он проходит как подозреваемый.

Экс-адвоката задержали в сентябре прошлого года за мошенничество в особо крупном размере. Он обещал помочь супругам Алексею и Елене Блиновским с освобождением за 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Однако обязательства Пашаев не выполнил.

Это не первый случай мошенничества экс-адвоката. В 2020 году он помогал актеру Михаилу Ефремову избежать наказания за смертельное ДТП с помощью показаний трех лжесвидетелей.

Сейчас Пашаев лишен возможности запрашивать свидания в изоляторе и писать родственникам.