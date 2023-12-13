Новое уличное освещение установили почти на двухстах объектах Подмосковья

Новое наружное освещение установили в Московской области на 168 объектах, сообщили в областном Минблаго. Работы прошли в рамках реализации проекта «Светлый город», который появился в 2017 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе. Все работы полностью завершены», — уточнил глава ведомства Михаил Хайкин.

В общей сложности рабочие установили линии системы наружного освещения протяженностью почти 170 тысяч метров, было установлено более 5,8 тысячи светильников и свыше 3,4 тысячи опор. Напомним, что адресный перечень мест установки уличного освещения сформировали на основании пожеланий жителей, ознакомиться с ним можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.