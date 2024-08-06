Новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции открылось на западе Москвы

Оно находится в районе Очаково-Матвеевское. Его открыл Сергей Собянин вместе с Владимиром Ананьевым во вторник, 6 августа. В церемонии также приняла участие Ирина Подносова – она является председателем Верховного Суда РФ, как пишет ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Его строительство обусловлено увеличением количества судебных процессов в связи с расширением юрисдикции суда на новые территории.

Новое здание возведено с использованием самых современных технологий. Оно оснащено информационными системами, 14 залами судебных заседаний с видеоконференц-связью и защитными кабинами. В здании, которое отвечает всем необходимым требованиям, обустроен конвойный блок с камерами для содержания обвиняемых, а также организованы комнаты для переговоров с адвокатами.

Для удобства посетителей в здании предусмотрены гардероб, пункты охраны и досмотра, помещения для приставов и пресс-центр. Установлен комплекс для обнаружения оружия и других опасных предметов. Кроме того, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Все это говорит о том, что судебная система становится все более доступной и качественной.

Ранее сообщалось о том, что Московская область находится в числе лидеров по низкому уровню безработицы.