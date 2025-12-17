Новогоднее чудо своими руками: как ученики Уметской агроинженерной школы под Тамбовом создают праздник для детей из ЛНР

В преддверии новогодних праздников школьники из Уметской агроинженерной школы в Тамбовской области собрали и подготовили 23 коробки со сладкими подарками для своих сверстников из подшефной Новоайдарской школы в Луганской Народной Республике.

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, в благотворительной акции приняли участие все 23 класса школы. Школьники подчеркивают, что такая помощь стала доброй ежегодной традицией: они регулярно отправляют подарки, канцтовары и поздравительные открытки в Новоайдар не только на Новый год, но и к другим важным датам.

