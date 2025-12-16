Для жителей Химок организуют более 40 новогодних представлений «Елка во дворе»

В Химках стартовала городская акция «Елка во дворе», в рамках которой для жителей организуют более 40 новогодних представлений во дворах, праздничная программа уже прошла во дворах домов № 3 на улице Победы и № 11 на Пролетарской улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

«Проводить елки во дворах – это уже добрая химкинская традиция, которая по-настоящему объединяет жителей всех поколений. Было очень весело, и я рада, что, несмотря на мороз, пришло так много людей», – поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Посетителей ждут представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, хороводы, сладкие подарки. Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что такие совместные мероприятия способствуют объединению химчан вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+