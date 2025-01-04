Новогоднее столпотворение: в Сети выложили видео жуткой людской давки у Красной площади

Поток желающих жителей Москвы и гостей столицы не сидеть дома, а активно отмечать новогодние праздники в центре мегаполиса, похоже, к вечеру субботы, 5 января, достиг своего апогея. Не протолкнуться практически на всех подступах к Красной площади.

Тяжко приходится и на других столичных улицах и переулках в центре Москвы. Люди давятся, толкаются, перемещаются, глядя друг другу практически в затылок. Причем очень много семей с детьми, даже совсем малышами. В Сети расходятся видео людских давок.

Особое впечатление произвели кадры гигантской толпы на переходе к Красной площади. Там даже регулировщики с трудом сдерживали сплошной людской поток, чтобы проехали машины.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Красная площадь в столице была закрыта для посетителей.