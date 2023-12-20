Новогодние поздравления от пассажиров будут транслировать в автобусах Мострансавто в Подмосковье
Фото: [АО "Мострансавто"]
В автобусах Мострансавто будут транслировать новогодние аудиопоздравления от пассажиров, свои записи с пожеланиями записали 25 жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
«Аудиосообщения будут транслироваться в салонах автобусов всех филиалов предприятия в период продолжительных новогодних каникул. Чаще всего в своих поздравлениях пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году», — говорится в сообщении.
Напомним, что данная компания является подведомственной Минтрансу Подмосковья. Она обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.