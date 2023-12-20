Новогодние поздравления от пассажиров будут транслировать в автобусах Мострансавто в Подмосковье

«Аудиосообщения будут транслироваться в салонах автобусов всех филиалов предприятия в период продолжительных новогодних каникул. Чаще всего в своих поздравлениях пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году», — говорится в сообщении.