Новогодние праздники в 2025 году продлятся больше 10 дней

Российские власти определились, как граждане будут отдыхать в грядущем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из него, как пишет KP.RU следует, что отдыхать россияне в новогодние праздники будут 11 дней.

Выходные начнутся еще 29, 30 и 31 декабря: эти дни официально будут нерабочими. К трудовым обязанностям жители вернутся 9 января. При этом 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье: их перенесут на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря.

Майские праздники будут поделены на двое: выходными признали дни с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая.

Еще четыре дня россияне будут отдыхать по случаю Дня России, то есть, с 12 по 15 июня.

Также в 2025 не забыли про более поздние праздники. В честь Дня народного единства выходные будут длиться три дня: со 2 по 4 ноября.

Короткими рабочими днями станут 7 марта, 30 апреля и 11 июня.

Ранее сообщалось, что Мишустин освободил от должностей двух заместителей министра просвещения