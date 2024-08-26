Мишустин освободил от должностей двух заместителей министра просвещения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемых должностей заместителя министра просвещения Татьяну Васильеву и Анастасию Зырянову, которые сами высказали данную просьбу. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на опубликованные на официальном портале правовой информации данные, новыми замминистра были назначены Ольга Колударова и Ирина Шварцман.

Информационное агентство пишет, что с 2018 года Колударова трудилась на должности замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения. В 2022 году ее назначили министром образования и науки ДНР. На новой должности она будет отвечать за содержание дошкольного и школьного образования, а еще подготовку нужных кадров.

Шварцман с 2019 года была вице-премьером в Калмыкии, а в 2021 году ее назначили директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения. На новой должности она займется развитием регионов, а также национальным проектом «Образование».

Ранее депутат Государственной Думы по информационный политике Антон Горелкин заявил, что страны Запада, скорее всего, не смогут оказать решающее влияние на работу мессенджера Telegram. При этом, по его мнению, интересанты задержания Павла Дурова попробуют воздействовать на платформу, чтобы она встала на какую-либо сторону. Однако, даже если им все-таки получится завладеть вожделенными ключами шифрования, ответственные за приложение специалисты найдут выход из сложившейся ситуации.