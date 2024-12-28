Новогодние салаты оказались губительны для здоровья зубов

В беседе с aif.ru стоматолог-хирург Арам Давидян рассказал, что в большинстве случаев болезни полости рта и зубов связаны с губительным влиянием сахара, который содержится не только в десертах, но и других продуктах.

Сахар можно найти в конфетах, лакомствах, выпечке, колбасе, майонезе, соусах, йогуртах и других продуктах, которые часто идут в новогодние салаты. Опасность такой пищи в том, что она может способствовать разрушению эмали. Врач советует отдавать предпочтение продуктам без содержания сахара.

«Чтобы сохранить здоровье зубов, рекомендуется употреблять сладости после основного приема пищи, а не между ними в качестве перекуса. Это связано с тем, что во время поедания десертов слюна окисляется, что может негативно сказаться на состоянии зубов и десен. Здоровье ротовой полости напрямую зависит от этого процесса», — стоматолог Арам Давидян.

Также сладкое и остатки пищи с сахаром могут застревать в межзубных пространствах, что вызовет риск забивания зубов, повреждения и кариеса. Стоматолог рекомендует выбирать мягкие десерты, а если нет возможности почистить зубы через 30 минут, то можно воспользоваться жвачкой. Ее нужно жевать 15-20 минут, но не больше. Однако специалист предупредил, что не стоит чистить зубы сразу после кисло-сладких фруктов, важно подождать полчаса, чтобы не навредить эмали.

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