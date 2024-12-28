Стоматолог объяснила, почему после отбеливания зубов нет моментального эффекта

Зубы разных людей по-своему реагируют на отбеливание, напомнила врач-стоматолог Дзера Хацати в беседе с «Газетой.Ru» . По словам специалиста, моментальный эффект будет отсутствовать, особенно если не применялся индивидуальный состав.

Цвет зубов не является однородным, напомнила врач. Реакция на отбеливания по этой причине всегда разная. Кому-то достаточно пару сеансов, но кому-то назначаются и длительный курс отбеливания. Однако никто еще не мог отбелить зубы на 20 тонов за один сеанс и здесь важно иметь реалистичные представления о процедуре.

Кроме того, помимо индивидуального состава для зубов подбираются и лампы. Есть три типа: ультрафиолетовые, светодиодные и галогенные. При некоторых есть дискомфортные ощущения, так как в процессе оказывается мощное влияние на зубы и десна.

«Кроме того, отличаются и составы гелей и паст, которые применяет стоматолог. Они могут включать перекись водорода, карбамида и другие активные отбеливающие ингредиенты. Таким образом, различные комбинации средств и технологий подбираются индивидуально и позволяют достичь уникального результата», — отметила специалист.

Делать процедуру или не делать — вопрос индивидуальный. Но врач напомнила, что на всю жизнь эффекта отбеливания не хватит. Рано или поздно тон станет темнее и его придется поддерживать.

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