Новогодний джекпот под вопросом: раскрыто, сколько реально получит победитель лотереи с учетом налога

Мечта о внезапном богатстве в новогоднюю ночь для многих связана с лотерейным билетом. Но если фортуна и правда улыбнется, стоит помнить: первым, кто «поздравит» с выигрышем, будет Федеральная налоговая служба. В беседе с ИА RuNews24.ru налоговый консультант Ольга Соснина объяснила, что размер этого финансового поздравления зависит от суммы, на которую повезло, и от года, в который выигрыш достался.

Главное правило, которое уже действует: не весь выигрыш облагается налогом. Государство дает каждому россиянину налоговый вычет в размере 4000 рублей в год на всю сумму лотерейных доходов. Проще говоря, если общая сумма выигрышей за год не превысила эту планку, платить не нужно. Но нюанс в том, что вычет — совокупный. Выиграли три раза по 2000 рублей? Считаем: (2000+2000+2000) - 4000 = 2000 рублей. Именно с этих 2000 рублей и придется заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Здесь начинается самое интересное. Если итоговая сумма к уплате составила до 15 000 рублей, обязанность рассчитать и перечислить налог лежит на самом победителе. Ему нужно до 30 апреля следующего года самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, а до 15 июля — заплатить. Если же выигрыш превысил 15 000 рублей, все становится проще для игрока: налоговым агентом выступает сама лотерейная компания. Она удерживает налог и перечисляет победителю уже чистую сумму. Никаких деклараций подавать не требуется.

Но ставка — не всегда привычные 13%. Это базовая ставка для резидентов только для доходов до 2,4 млн рублей в год. Если выигрыш (в сумме с другими доходами) круче, ставка прогрессивно растет: от 2,4 до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, а для супер-джекпотов свыше 50 миллионов — все 22%. Для нерезидентов РФ ставка фиксированная и высокая — 30% с любой суммы.

Важнейшее изменение ждет игроков с 2026 года. Система упростится кардинально: лотерейный организатор будет обязан удерживать налог с любого выигрыша, даже самого маленького, сразу при выплате. Это избавит победителей от необходимости самим разбираться с декларациями. Так что, разворачивая заветный лотерейный билет, стоит смотреть не только на сумму выигрыша, но и в календарь: правила игры с государством скоро поменяются.

