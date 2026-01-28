Новогодний подарок от УК: как 130 рублей волшебным образом превратились в 717 в квитанциях

Жители многоквартирного дома на улице Рощинской в Екатеринбурге столкнулись с резким и необъяснимым для них ростом платы за общедомовое потребление электроэнергии. Об этом пишет "Е1».

Сравнивая квитанции за декабрь 2025 и январь 2026 года, они обнаружили, что сумма в соответствующей строке увеличилась более чем в пять раз. Например, владелец двухкомнатной квартиры Денис указал, что в декабре он заплатил 130,76 рубля, а в январе начисления составили уже 717 рублей, что превысило его личный счет за электричество внутри квартиры.

Подобная ситуация вызвала недоумение и возмущение среди соседей, которые также заметили аномальный рост. В поисках ответа жильцы обратились к управляющей компании «Рощинская». В УК пояснили, что сами начисления производит Единый расчетный центр (ЕРЦ), а компания лишь выполняет функцию передачи показаний общедомового прибора учета.

В ЕРЦ, в свою очередь, подтвердили корректность проведенных расчетов, но указали на причину скачка. По их данным, увеличение итоговой суммы связано с тем, что в январе был передан значительно больший объем потребления, чем месяцем ранее. Также специалисты центра отметили важный нюанс: в декабре управляющая компания передала показания на четыре дня раньше обычного установленного срока, что и привело к диспропорции при сравнении двух платежных периодов.

Не удовлетворенные официальными ответами, которые возлагают ответственность друг на друга, жильцы дома начали коллективные действия. Они оформили заявку через приложение «Госуслуги Дом», чтобы инициировать более детальную проверку законности начислений и фактических объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды.

