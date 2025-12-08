Новогодний тюнинг: водителей предупредили о штрафе и риске лишиться прав из-за гирлянды в машине

Украшение автомобиля праздничными гирляндами набирает популярность как способ создать новогоднее настроение в пути. Однако такая «световая иллюминация» может привести к серьезным административным последствиям, вплоть до лишения водительских прав. Юрист группы компаний «Алтегра» Юлия Дмитрук в разговоре с RuNews24.ru разъяснила тонкости законодательства, не содержащего прямого запрета, но устанавливающего строгие ограничения.

Главное правило — украшения не должны нарушать безопасность. Гирлянды категорически запрещено размещать на лобовом, боковых стеклах и зеркалах заднего вида, чтобы не ограничивать обзор водителя. Они не могут мешать работе штатных систем автомобиля и, что особенно важно, — световых приборов.

Нельзя закрывать фары, поворотники или стоп-сигналы, а также создавать иллюзию их работы. Отдельные требования касаются цветов: запрещено устанавливать на передней части машины гирлянды красного цвета, а на задней — белого и желтого, чтобы не имитировать сигналы спецтранспорта или работу фар.

Наиболее суровое наказание, по словам юриста, грозит за создание эффекта спецсигнала. Если мигающая гирлянда будет визуально похожа на проблесковый маячок оперативной службы, водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет.

Также необходимо следить, чтобы украшения ни при каких обстоятельствах не закрывали государственный регистрационный знак — это отдельное правонарушение.

Таким образом, праздничный декор требует взвешенного подхода: радость от новогоднего антуража не должна перевесить риски крупного штрафа или потери водительского удостоверения. Эксперты советуют использовать статичную подсветку нейтральных цветов в зонах, не затрагивающих критичные элементы автомобиля, и всегда проверять видимость с места водителя перед началом поездки.

