Новогодняя лотерея сделала россиянина миллиардером

Житель Сахалина обогатился на миллиард рублей благодаря участию в праздничной лотерее. Подробности РИА Новости рассказали в организации гослотерей в России «Столото».

Организаторы подвели итоги второго тура новогоднего 1604-го тиража. Там объявили, по результатам в РФ появился уже четвертый лотерейный миллиардер. Телефонный номер счастливчика, попытавшего удачу в онлайн-приложении, зафиксировали в Сахалинской области.

Шансов получить такой роскошный праздничный подарок было достаточно много: на розыгрыш оставили три миллиарда рублей.

«Вероятность того, что главный приз — один миллиард рублей — достанется одному человеку, составляла более 60%, с вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей» — напомнили организаторы.

Отметили, что один человек выигрывал полноценный миллиард рублей в лотерее лишь трижды: в 2020, 2023 и 2024 годах. В 2019-м и 2022-м крупную сумму делили между собой два участника.

Ранее сообщалось, что москвичка выиграла 100 млн руб. в лотерее пока ходила за медом.