Новогоднюю программу подготовят для детей на подмосковной ферме

На ферме «Русский страус» в Серпухове организуют детскую новогоднюю программу «13 желаний или Дед Мороз на ферме». Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

Для посетителей подготовят мероприятия, состоящие из 13 новогодних чудес. Они смогут посетить резиденцию исполнения желаний, новогодний фестиваль клоунов и кошек, творческие мастер-классы, Рождественскую ярмарку, прокатиться на пони и не только. Помимо этого, на ферме будет работать контактный зоопарк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

*Возрастное ограничение 3+