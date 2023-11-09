Новокузнечанка возмутилась действиями хозяина коров, бросившего их на погибель

Местные жители бьют тревогу из-за отношения местного пенсионера к своим животным. Они боятся, что больше пяти застрявших коров на островке погибнут в муках от холода или голода.

В сети появилось видео, в котором женщина за кадром обрисовывает ситуацию. По ее словам, буренки застряли на островке в новокузнецком Абашеве. Автор ролика беспокоится за рогатый скот, который может погибнуть. Соответствующими кадрами поделилось издание «Vse42.ru».

Оказалось, что все не так страшно: у хозяина коров есть собственный принцип, которого он придерживается. Каждую весну он завозит на островок «свой скот, чтобы его откормить», как пояснил мэр Сергей Кузнецов. А как только появляется первый лед, то они переходят по нему обратно. При этом сам хозяин животных пытался их перевезти, но они не дались.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Тюмени фермер содержал на открытом выпасе больных лейкозом коров. Таким образом, он чуть не спровоцировал опасную эпидемию.