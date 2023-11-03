В Тюмени фермер содержал на открытом выпасе больных лейкозом коров

Россельхознадзор сообщил, что больные коровы паслись «совместно со здоровыми животными». Однако фактов, свидетельствующих о причинении тяжкого вреда здоровью или жизни людей, не установили, о чем сообщает URA.RU .

Так или иначе, фермер из Омутинского района области чуть не спровоцировал опасную эпидемию. Ведь лейкоз коров – это инфекция, которая способна вызывать опухоли. Также это хроническое бессимптомное заболевание (в народе – «рак крови») может передаваться различными путями, включая контакт с больными животными, о чем рассказали в региональном центре ветеринарии. Несмотря на это, возможность передачи лейкоза коров человеку пока не исследована.

Мы уже писали о том, что Украина может остаться без молока из-за массового забоя скота. По данным источника, в стране наблюдался дефицит продукта. А за последние несколько месяцев цена на молочку и вовсе возросла на 5-7%.