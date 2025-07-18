Новосибирск спорит об особом звании для Элджея и Славы Мэрлоу

В Новосибирске разгорается неожиданный спор: местные музыканты разделились во мнениях, кто достоин звания почетного жителя города — рэпер Элджей или Слава Мэрлоу. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Инициатива началась с флешмоба в поддержку Элджея, но быстро переросла в горячие дебаты. Сама идея присвоить рэперу почетное звание возникла у новосибирских музыкантов, включая Юрия Турцева и группу LOVSTINS. Они считают, что звезда, будучи уроженцем города, прославила Новосибирск на всю страну. Однако многие горожане не согласны, так как Элджей давно не живет в Сибири, а его вклад в развитие города ставится под сомнение.

Андрей Трухин, автор песен из Новосибирска, также резко раскритиковал эту инициативу.

«Когда я узнал про его инициативу сделать Элджея почетным жителем города Новосибирска, у меня волосы на голове стали дыбом! Считаю, что для звания почетного жителя города Новосибирска должны выдвигаться артисты с действительно позитивным и достойным примером для молодежи», — написал мужчина в соцсетях.

Трухин предложил вместо Элджея композитора популярной музыки Слава Мэрлоу, который горит своим делом. Сибиряк при этом предложил Мэрлоу записать совместный трек — возможно, как манифест в поддержку его кандидатуры.

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