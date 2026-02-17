Новосибирцы объединились в домовом чате, чтобы сделать дороги безопасными

В Новосибирске жители Плющихинского жилмассива показали, как нужно бороться с бездействием коммунальных служб. Как передает НГС, люди устали ждать, пока кто-то сверху вспомнит об их проблемах, и взялись за лопаты сами: соседи скинулись деньгами, купили два КАМАЗа песка и собственноручно посыпали опасные участки тротуаров.

Идея родилась в домовом чате. Кто-то написал, что ходить по улицам страшно — гололед, дети в школу идут, старики в поликлинику, а везде сплошной каток. Соседи поддержали. Собрали больше 12 тыс. рублей, заказали две машины песка.

К песку люди добавили соли и раскидали все это по дорожкам. В первую очередь старались сделать безопасными подходы к детским садам, школам, поликлиникам и пешеходным переходам.

Это не первый опыт народной инициативы в этом районе. Ранее жители уже скидывались на трактор, чтобы расчистить улицу Высоцкого от снежной колеи. Тогда техника прошла по основным магистралям, но до мелких тропинок руки не дошли.

