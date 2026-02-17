Рецидивист взял в заложницы пожилую экс-сотрудницу ФСИН

В Новосибирске вечером, 16 февраля, на улице Курчатова мужчина заперся в квартире своей знакомой и угрожал ее застрелить. Женщина оказалась в заложницах у собственного сожителя — рецидивиста с богатым криминальным прошлым, передает портал НГС.

На место выехали полиция и бойцы СОБРа: спецназовцы взломали дверь и задержали дебошира. Заложницу — пожилую женщину — сразу увезли в отдел. К счастью, огнестрельного оружия у захватчика не нашли, все угрозы были на словах. Но до этого он успел натворить немало бед.

Как выяснилось, 44-летний россиянин с самого утра буянил в доме. Он избивал женщину, угрожал соседям, а затем попытался взломать дверь в одну из квартир. Когда у него ничего не вышло, мужчина облил дверь ацетоном и хотел поджечь. К счастью, избежать трагедии удалось: соседи вовремя вызвали полицию. Но вместо того, чтобы успокоиться, дебошир заперся в квартире своей сожительницы и объявил, что никого не выпустит.

Россиянин оказался личностью известной в криминальных кругах. Он неоднократно был судим за различные преступления, а его биография пестрит тюремными сроками. С заложницей они были знакомы с детства — выросли в одной деревне. Женщина когда-то работала в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), но уже давно на пенсии.

Соседи боятся возвращения задержанного. Они рассказывают, что его агрессивное поведение продолжалось годами, но никаких мер никто не принимал. Теперь же ему грозят новые уголовные статьи.

Ранее сообщалось, что в Тюмени местный житель ворвался с ножом к соседу, чтобы изгнать «чертиков», и ранил хозяина.