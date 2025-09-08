Новосибирцы стали переселяться из многоквартирых домов в старые заводы

Стоимость студии в таких комплексах начинается от 1,8 миллиона рублей, что значительно ниже цен на традиционное жилье. По словам эксперта, за аналогичную сумму можно приобрести лишь комнату в общежитии, тогда как апартаменты предлагают полноценное личное пространство.

Ключевое преимущество формата — готовые инвестиционные решения. Многие застройщики предлагают помещения с чистовой отделкой и услуги по дальнейшему управлению арендой. Собственник заключает договор и получает стабильный доход, не занимаясь поиском арендаторов и обслуживанием помещения. Это делает апартаменты привлекательным вариантом для пассивных инвестиций.

Однако покупателям необходимо учитывать особенности правового статуса. Помещения оформляются как нежилые, что влечет за собой два существенных отличия от квартир. Коммунальные услуги оплачиваются по коммерческим тарифам, что особенно заметно в счетах за электроэнергию. При продаже действует обязательный налог на прибыль.

Даниленко считает, что для одиноких людей и молодых пар такой вариант может стать разумным компромиссом между стоимостью и комфортом. Небольшая площадь студии смягчает воздействие повышенных коммунальных тарифов, а собственное жилье предоставляет больше свободы по сравнению с арендой или жизнью в общежитии. Однако перед покупкой стоит просчитать долгосрочные расходы и оценить перспективы развития района — несмотря на привлекательную цену, такие проекты не всегда характеризуются развитой инфраструктурой.

