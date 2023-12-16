Последнее включение студии BBC попало в сеть и завирусилось. Там, в ходе обратного отсчета перед новостным выпуском, телеведущая не стала утруждать себя манерами хорошего тона и в качестве цифры продемонстрировав средний палец на руке.

После чего с чувством выполненного долга и с каменным лицом девушка бъявила шпигель последних новостей.

Была ли это такая режиссерская задумка или телеведущая просто так продемонстрировала свое плохое настроение, не известно. Как и то, поплатилась ли журналист за свою такую не совсем корректную выходку.

Ранее американская журналистка заявила, что украинский президент Владимир Зеленский очень похож на создателя финансовой пирамиды.

Лора Ингрэм, ведущая канала Fox News, отметила, что глава Украины очень похож на Берни Мэдоффа, который когда-то получил 150 лет заключения за создание финансовой пирамиды. Их действия схожи, так как все окружающие навсегда теряют свои инвестиции.