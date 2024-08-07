Новостройку с квартирами для переселенцев из аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Орехово-Зуевском округе

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа выдали разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на улице Октябрьская, куда до конца сентября переедут 47 семей из аварийных домов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Расселить удастся 124 человека, которые проживали в аварийных домах на улице Советская № 39, Комсомольская № 4, № 5, улице 30 лет ВЛКСМ № 11. В общей сложности площадь расселяемого фонда составит более 1,8 тысячи квадратных метров.

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