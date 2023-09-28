Новостройку в составе ЖК «Лесная сказка» в Богородском округе ввели в эксплуатацию

Жилой дом № 3 в составе жилого комплекса «Лесная сказка», возведенного в Богородском городском округе, ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в областном Министерстве жилищной политики.

В ведомстве уточнили, что ключи смогут получить 15 дольщиков. Возводить дом начали в 2013, но в результате финансовых проблем в 2019 году работу приостановили. Еще через два года строительство продолжил другой застройщик — ООО «РП-Строй».

«Подмосковье активно решает проблему обманутых дольщиков. Этот вопрос региону важно закрыть», — заключили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.