Новостройку в составе ЖК «Зеленоградский» в Солнечногорске достроят в ноябре

В Солнечногорске завершается возведение многоквартирного дома № 8 в ЖК «Зеленоградский», его достроят в ноябре. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит на строительную площадку, сообщили в ведомстве.

«В ходе профилактического визита инспекторы Главгосстройнадзора дали застройщику все необходимые рекомендации по обеспечению безопасности объекта, проконсультировали, на что именно обратить внимание при подготовке к итоговой проверке», — отметили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что профвизит состоялся по запросу застройщика — ООО «Жилино». Новостройка будет рассчитана на 488 квартир, сейчас строители завершают работы по благоустройству и монтажу внутренних инженерных сетей. Отметим, что жилой комплекс будет состоять из 32 корпусов. В основном в новостройках будут жить молодые семьи с детьми, для которых на территории ЖК уже возвели школы и детские сады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.