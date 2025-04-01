Новоуренгойские врачи спасли девушку в шаге от возможной инвалидности

Девушка из газовой столицы ЯНАО после травмы едва не стала инвалидом, но ей вовремя и профессионально помогли врачи, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Пациентку доставили в больницу Нового Уренгоя из Губкинского. Она получила взрывной оскольчатый нестабильный перелом 12-го грудного позвонка. Ей грозил паралич ног, в связи с чем требовалось срочное вмешательство.

Специалисты Вадим Иванов и Михаил Алыков смогли извлечь осколок позвонка, который сдавливал спинной мозг. Участок скрепили металлоконструкцией.

При этом пациентка смогла ходить уже на следующий день, ей не потребовалось длительное восстановление. Это стало приятной новостью для самой девушки, так как скоро она выходит замуж. Ей оставалось совсем немного времени, чтобы подготовиться к одному из знаменательных дней в жизни.

Ранее сообщалось, что врачи в Раменском Московской области спасли мужчину, у которого лопнула опухоль в почке.