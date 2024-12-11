Новоуренгойские врачи удалили пациенту огромную семикилограммовую опухоль

В газовой столице ЯНАО врачи провели операцию по удалению 30-сантиметровой опухоли, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Опухоль почти на все пространство брюшной полости вросло в паранефральную клетчатку. Хирурги приняли решение об операции открытого типа из-за больших размеров новообразования. Как уточнили специалисты, после вмешательства извлекли опухоль размером 30 сантиметров и весом в семь килограммов.

Сама операция прошла успешно, без осложнений.

Отмечается, что саркому выявили во время профилактического осмотра. После операции пациенту предстоит не только восстановиться, но и пройти дальнейшее лечение для снижения рисков обострений.

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