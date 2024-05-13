Новую большую школу возведут в подмосковной Балашихе

В квартале «Б» подмосковной Балашихи в 2025 году появится новая средняя общеобразовательная школа, ее архитектурный облик поддержал Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Новое образовательное учреждение общей площадью более 17 тысяч квадратных метров рассчитано на 1230 учащихся. В рамках реализации проекта планируется создать 118 новых рабочих мест», — отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В здании переменной этажности от двух до трех этажей разместят блоки младшей и основной школы. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что объект будет выполнен в теплых зеленых и оранжевых оттенках, в качестве декоративного элемента был выбран орнамент, напоминающий микросхему, который станет отсылкой к советскому кибернетическому искусству. В школе обустроят учебные классы, информационно-библиотечный центр с читальным залом, закрытым фондом хранения и зоной IT, три спортзала, пищеблок и другие помещения. На прилегающей территории появятся площадки для проведения общешкольных мероприятий, поле для мини-футбола, беговые дорожки, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадки для подвижных игр, спортивные комплексы. Отметим, что проектировщиком выступает «ALEV group».

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