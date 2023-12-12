Новую детско-взрослую поликлинику возведут на территории ЖК «Новая Рига»

На территории жилого комплекса «Новая Рига» городского округа Красногорск планируют построить новую детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 150 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что общая площадь медицинского учреждения составит почти полторы тысячи квадратных метров. Здание, спроектированное Г-образной формы, построят в белом и сером цветах. При этом порталы входных групп взрослого и детского отделений исполнят в оранжевом и синем цветах соответственно. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.

В двухэтажном здании с подземным уровнем разместятся взрослое и детское отделения. Квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать врачи различных направлений. Взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут здесь пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

На сегодняшний день в «Новой Риге» введено в эксплуатацию уже шесть домов, также здесь открыты общеобразовательная школа с большой спортивной зоной и детский сад.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема кадров в региональных школах требует особого внимания.