Новую детскую площадку установили в Доме ребенка при женской колонии в Подмосковье

В Доме ребенка, расположенном при Можайской женской колонии, появилась новая детская площадка для тех ребят, чьи мамы отбывают наказание в исправительном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

На площадке установили карусели, горки, качели, песочницу, игровой домик с развивающими элементами и качалки на пружине. На ней также обустроили лавочки, чтобы мамы могли следить за своими детьми.

«Важно, что на территории Дома ребенка появился еще один игровой комплекс, в котором малыши могут с удовольствием проводить время на свежем воздухе и развиваться. Красочная детская площадка соответствует всем современным требованиям безопасности», — отметила начальник Дома ребенка Лариса Карчава.

Площадку установили в рамках проекта «Счастливое детство», поддержку этому оказали Фонд святителя Василия Великого, Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и благотворительный фонд «Протяни руку».

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