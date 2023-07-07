Новую функцию добавили на инвестиционную карту Подмосковья для удобства бизнесменов

Совершенствование инвестиционной карты продолжается в Подмосковье, сообщили в областном Мининвесте. Теперь на нее добавили еще одну новую функцию.

В ведомстве уточнили, что с июня в регионе запущен новый сервис для бизнеса — «Недвижимость за 1 рубль», который позволяет предпринимателям взять в аренду по льготной ставке в 1 рубль в год помещения или здания, которые находятся в муниципальной собственности. Подобрать их и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Подмосковья. С помощью новой кнопки «Хочу посмотреть» у бизнесменов также появилась возможность осмотреть объект перед подачей заявки на приобретение помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.