Новую инвестиционную школу продолжают возводит в Красногорске
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Монолитный каркас нового воспитательно-образовательного центра уже завершили на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Отмечается, что на текущий момент строители производят монтаж лесов. Завершается кладка наружных и внутренних стен 1-го этажа, устройство плиты перекрытия 3-го этажа. По периметру крыши ведется устройство парапета.
«Стройка «Тетриса» идет полным ходом, параллельно достраивается и здание начальной школы, а до ближайшей муниципальной средней школы будет всего 5 минут ходьбы. К тому же, в этом районе работает наш уникальный детский сад в виде настоящего замка «Сад Град», в котором уже действуют частные и государственные группы», — рассказал замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
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