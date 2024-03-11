Новую инвестиционную школу продолжают возводит в Красногорске

«Стройка «Тетриса» идет полным ходом, параллельно достраивается и здание начальной школы, а до ближайшей муниципальной средней школы будет всего 5 минут ходьбы. К тому же, в этом районе работает наш уникальный детский сад в виде настоящего замка «Сад Град», в котором уже действуют частные и государственные группы», — рассказал замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.