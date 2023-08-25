Новую круглосуточную станцию скорой помощи планируют открыть в Люберцах уже этой осенью

Инспектор Главгосстройнадзора Подмосковья совместно с представителем подведомственного ГБУ МО «Мособлстройцнил» провел проверку на предмет завершения строительства станции скорой помощи в подмосковных Люберцах.

Отмечается, что инспекторы обследовали работоспособность системы пожарной безопасности, в том числе системы оповещения и эвакуации при пожаре, качество применяемых материалов, комплектность медицинского оборудования и мебели.

При этом с начала строительства объекта в январе 2022 года специалисты подведомственной лаборатории провели две проверки на соответствие применяемых материалов, соблюдение технологий и качества работ требованиям проектной документации.

Ожидается, что по окончанию проверки, в первых числах сентября, ведомство примет решение о выдаче итогового документа завершения строительства — ЗОС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.