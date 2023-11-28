Новую многопрофильную клинику планируют построить в подмосковной Балашихе

В Балашихе заключили контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по строительству многопрофильной клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Отмечается, что в новом учреждении пациентам будут доступны все необходимые диагностические и лечебные технологии плановой и экстренной медпомощи. Медучреждение рассчитано на 1123 койки и 300 посещений в смену. При нем будет организован консультативно-диагностический центр.

Примечательно, что завершить все строительные работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают активную работу по модернизации первичного звена и стационаров.