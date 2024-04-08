Новую общеобразовательную школу построят в микрорайоне «Изумрудные Холмы» в Красногорске

Группа «Эталон» получила разрешение на строительство общеобразовательной школы на территории микрорайона «Изумрудные Холмы» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что данная школа будет располагаться между бульваром Космонавтов и Волоколамским шоссе и станет четвертым общеобразовательным учреждением, возведенным на территории микрорайона. Будущая альма-матер маленьких жителей Красногорска рассчитана на 550 учеников, общая площадь четырехэтажного здания составит 11,8 тысяч квадратных метров.

Проект школы соответствует всем нормам и требованиям к общеобразовательным учреждениям, отвечает стандартам безопасности и комфорта детей и преподавателей. Для обеспечения всестороннего сопровождения будущих учеников в здании запроектированы медицинские кабинеты, кабинеты логопеда-дефектолога, психолога, социального педагога.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что порядка пятидесяти тысяч человек планируется расселить в ближайшие годы по программе «Аварийное жилье».