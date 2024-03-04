Новую пиццерию открыли в Подмосковье

Общество

Фото: [Unsplash]

В Пушкинском округе открылась новая пиццерия под названием «Crazy Brothers». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В меню представлены разнообразные и необычные блюда на любой вкус: четырехэтажные, римские и мини-бенто пиццы, куриные крылышки гриль, наггетсы, креветки в кляре, картошка фри и многое другое», — говорится в сообщении.

Помимо этого, посетители смогут попробовать салаты, роллы, закуски и десерты. Заведение расположено в городе Пушкино по адресу Ярославское шоссе 2Вс1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области