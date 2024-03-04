Новую пиццерию открыли в Подмосковье
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В Пушкинском округе открылась новая пиццерия под названием «Crazy Brothers». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В меню представлены разнообразные и необычные блюда на любой вкус: четырехэтажные, римские и мини-бенто пиццы, куриные крылышки гриль, наггетсы, креветки в кляре, картошка фри и многое другое», — говорится в сообщении.
Помимо этого, посетители смогут попробовать салаты, роллы, закуски и десерты. Заведение расположено в городе Пушкино по адресу Ярославское шоссе 2Вс1.
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