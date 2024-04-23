Новую подстанцию продолжают возводить в подмосковных Мытищах

В микрорайоне Сухарево Мытищ продолжается строительство подстанции скорой помощи. Рабочие завершают устройство фундаментной плиты. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Все работы на объекте ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств областного бюджета. Задействовано 16 рабочих и 2 единицы спецтехники. Общая площадь двухэтажного здания составит более полторы тысячи квадратных метров.

Данная подстанция скорой помощи рассчитана на дежурство 5 бригад в смену. Объект возводится с использованием технологии индустриального модульного строительства, при этом сдать новый объект здравоохранения в эксплуатацию планируется уже в декабре этого года.

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