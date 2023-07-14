Новую поликлинику откроют в подмосковном Серпухове до конца этого года

Строительная готовность новой комплексной поликлиники для взрослых и детей в Серпухове превышает уже более шестидесяти процентов. Об этом рассказали в региональном Минстройкомплекса.

В настоящий момент задействовано более ста двадцати рабочих и семь единиц спецтехники. На объекте прокладывают инженерные сети, ведут отделку внутренних помещений. Рабочие также приступили к устройству фасадных конструкций. Ожидается, что общая площадь здания составит более девяти с половиной тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что детскую областную больницу в Красногорске планируется сдать досрочно. В связи с чем губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить новое медучреждение профессиональными кадрами и современной аппаратурой.