Новую поликлинику продолжают возводить на территории подмосковного ЖК «Южная Битца»

Девелопер проекта ГК ФСК продолжает строить поликлинику, рассчитанную на 355 посещений в смену, в жилом комплексе «Южная Битца» Ленинского городского округа. Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что в настоящее время на объекте завершены работы по бетонированию плиты перекрытия минус первого этажа, ведутся работы по бетонированию вертикальных конструкций первого этажа, производится подготовка к армированию горизонтальных конструкций первого этажа.

Ожидается, что поликлиника предоставит своевременную медицинскую помощь жителям района Битца. Площадь застройки составит чуть менее семисот квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей в рамках акции «Шар желаний».