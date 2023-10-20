Новую поликлинику возводят в Лосино-Петровском округе

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский, она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершить все работы планируют к середине следующего года. На данный момент строители ведут работы по возведению надземной части здания, на объекте задействованы 30 рабочих и две единицы техники.

В новой поликлинике услуги будут оказывать более чем 18 тысячам человек, более 3 тысяч из них – дети. Вести прием в ней будут терапевты и педиатры, а также узкие специалисты. Здесь откроются рентген-кабинет и дневной стационар для взрослых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.